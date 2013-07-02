Пономарев опередил Иванчука в обновленном рейтинге ФИДЕ

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины, в новом рейтинге Пономарев занимает 14-е место, набрав 2756 очков. 22-м в списке идет Иванчук - 2733, 25-м Антон Коробов - 2720, 35-м Александр Арещенко - 2709, 44-м Павел Ельянов - 2702 и 47-м Александр Моисеенко - 2699.

Возглавляют рейтинг, как и раньше, норвежец Магнус Карлсен, Левон Аронян из Армении и итальянец Фабиано Каруана.

В женском рейтинге лучшей среди представительниц Украины стала Екатерина Лагно, которая занимает 7-е место (2542). Также в элиту мирового рейтинга входят Анна Ушенина (16-е место, 2500 баллов), Мария Музычук (23, 2484) и Наталья Жукова (28, 2471).

Женский рейтинг возглавляют Юдит Полгар (Венгрия), Хампи Конеру (Индия) и Хоу Ифань (Китай).