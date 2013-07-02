Премьер-лига назвала лучших в украинском футболе

Клубы украинской футбольной Премьер-лиги совместно с болельщиками определили лауреатов прошлого сезона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЛ, лауреаты были определены в пяти номинациях.

Лучшим тренером лиги признан Мирча Луческу ("Шахтер", Донецк), лучшим игроком - Генрих Мхитарян ("Шахтер", Донецк), лучшим голкипером - Максим Коваль ("Динамо", Киев), лучшим молодым игроком - Эдуард Соболь ("Шахтер", Донецк), лучшим арбитром - Юрий Можаровский (Львов).

Победители получат эксклюзивные индивидуальные награды перед началом матча за Интер Суперкубок Украины 10 июля в Одессе.

По теме: Луческу попал в двадцатку лучших тренеров мира

Самая большая конкуренция наблюдалась в номинациях «Лучший тренер», где на равных с Луческу шел Мирон Маркевич, а также «Лучший молодой игрок», где на пятки Соболю наступал Коваль.

Мнение болельщиков было определено путем проведения традиционного конкурса. Участие в определении лучших персон сезона приняли 853 болельщика.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Украины сезона 2012/13 завершился в мае победой донецкого "Шахтера". Второе место занял харьковский "Металлист", третье - киевское "Динамо".