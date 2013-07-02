Беланда опроверг слухи о своем уходе из «Динамо»

Как сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев), через два дня после того, как полузащитник подписал пятилетний контракт с клубом, во французской прессе появилось сообщение о том, что Беланда якобы передумал становиться динамовцем, так как не хочет выступать за «бело-синих», и намеревается покинуть Киев. Также сообщается, что футболист подписал только предварительный договор.

«Я очень рад, что стал игроком киевского «Динамо». Позавчера я подписал с клубом пятилетний контракт. «Динамо» - топ-клуб Европы, в котором я очень хочу выступать и с которым мечтаю выиграть чемпионат Украины. Надеюсь сыграть ключевую роль в команде в матчах Лиги Европы. Я не буду комментировать слухи, появившееся во французской прессе. Могу лишь сказать, что я игрок «Динамо» и буду защищать цвета этого клуба в ближайшие годы, - отметил Беланда в комментарии пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Беланда заключил договор с "Динамо" и был официально представлен публике в перерыве матча Объединенного турнира "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Киев).