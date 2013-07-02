WBA подписала контракты на бой между Кличко и Поветкиным

Об этом УНИАН сообщили организаторы поединка группа компаний «МИЦ».

«В длительном переговорном процессе по одному из самых ожидаемых поединков мирового бокса поставлена точка. На прошлой неделе официальным решением всемирной боксерской ассоциации WBA были одобрены и согласованы все условия контрактов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 2 месяцев велись переговоры организатором встречи боксеров – Андреем Рябинским по согласованию условий контрактов со стороной Владимира Кличко. В июне 2013 года менеджеры соперников пришли к общему знаменателю, но финальный аккорд, предусмотренный общим регламентом в вопросе быть или не быть бою, оставался за WBA.

«Контракты должна была одобрить WBA, что и произошло в последние дни июня. Права на проведение рейтингового матча были приобретены нами на торгах в Панаме еще в апреле текущего года. Было потрачено много сил, но сейчас расставлены все точки над «i», контракты подписаны, и остается только ждать октября, когда пройдет исторический бой двух титанов мира бокса. Мы благодарим наших немецких партнеров за сотрудничество и общие усилия. Совместно была проделана колоссальная работа и найдено взаимопонимание», - сказал Рябинский.

Главный менеджер промоутерской компании Klitschko Management Group Бернд Бенте также высоко оценивает итоговые результаты:

«Я благодарен нашим российским партнерам - Андрею Рябинскому и Владимру Хрюнову за совместную работу в реализации этого великого боя. Несмотря на долгие и напряженные переговоры, у обеих сторон было желание и готовность прийти к соглашению. И вот теперь мы вместе можем представить поклонникам бокса во всем мире один из лучших поединков, который только может быть. Мы все ждали этой встречи долгое время и, наконец-то, вышли на финишную прямую. Это будет невероятная борьба – борьба олимпийских чемпионов, двух чемпионов в супертяжелом весе, двух великих атлетов», - сказал Бенте.

По словам Кличко, бой с Поветкиным станет лучшим боксерским матчем в супертяжелом весе.

«Я очень рад, что вопрос проведения боя закрыт. Поклонники бокса во всем мире ждут с нетерпением встречу двух олимпийцев. Этот бой будет лучшим в категории супертяжелого веса и я под впечатлением от того, что он пройдет в Москве, ведь у многих российских и украинских фанатов есть шанс вживую присоединиться к происходящему. Атмосфера события будет захватывающей», - сказал Кличко.

На сегодняшний день дата проведения боя Кличко-Поветкин назначена на 5 октября 2013 года.