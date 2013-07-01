БК «Черкаські Мавпи» приобрел американского легионера

Баскетбольный клуб «Черкаські Мавпи» подписал контракт с американским разыгрывающим Рональдом Муром.

Как сообщает официальный сайт черкасского клуба, уроженец Филадельфии свою карьеру начал в университете Plymouth.

Выступления за тамошнюю команду «Siena» в NCAA новичка «Мавп» были достаточно успешными. Уже с первого сезона (2006-2007) Мур стал одним из основных игроков колледжа и получил в среднем за игру 7.4 очка и отдавал 5 передач. В течение четырех сезонов в NCAA его статистика оставалась почти неизменной. Главным козырем Рональда есть видение площадки, и желание сыграть партнера. Учитывая это, в последнем своем заокеанском сезоне (2009-2010) Мур отдавал в каждом матче по 7.7 передач.

Европейский этап карьеры талантливого новичка «Мавп» начался в Словакии, где Мур стал одним из самых полезных игроков лиги, имея в каждом компоненте статистики приличные цифры. В составе местной «Нитры» его работы составлял 16.9 очков, 5 подборов и 7 передач. После этого Мур перебирается в один из грандов польского баскетбола - «Турова». В Еврокубке Мур получил 9.8 очков, 3.7 подборов и 5.2 передачи. Примерно такие же цифры были у Рональда и в чемпионате Польши.

В прошлом сезоне Мур стал чемпионом Венгрии и вторым ассистентом местного чемпионата. В составе «Albacomp» Рональд набирал 11.5 очков, 3.8 подборов и 6.3 передачи. Меньше месяца назад Мур «сделал» для своей команды заключительный матч финальной серии против «Szolnok». На счету Мура в этой игре 17 очков и 8 передач. Также в последнем сезоне Мур стал и обладателем Кубка Венгрии.

Как сообщал УНИАН, в прошлом сезоне украинской баскетбольной Суперлиги «Черкаські Мавпи» заняли седьмое место в итоговой таблице регулярного первенства, а в серии плей-офф - ¼ финала - уступили запорожскому «Ферро» в серии до четырех побед, 1:4.