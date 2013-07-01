Ультрас Динамо бойкотируют Объединенный турнир (фото)

В частности, во время встречи с питерским "Зенитом" киевляне остались без организованной группы поддержки. Пустой фан-сектор украшал баннер с надписью "Нам Газпрома всі газопроводи не замінять нашої свободи", сообщает Gazeta.ua.

Активные болельщики "Динамо" считают, что Объединенный турнир с участием "Зенита", "Спартака", "Шахтера" и их команды - это шаг к совместному российско-украинскому чемпионату.

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Отметим, что посмотреть игру на "Олимпийский" пришли 28 300 болельщиков.

Киевляне победили "Зенит" со счетом 2:1. У "Динамо" отличились Денис Гармаш и Адмир Мехмеди. За питерцев забил Виктор Файзулин.

В перерыве матча болельщикам "Динамо" презентовали трех летних новичков: Джермейна Лэнса, Дьемерси Мбокани и Юнеса Бельханда.