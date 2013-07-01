Лучшая теннисистка мира выбыла из Уимблдона

В пригороде Лондона проходят матчи четвертого круга - 1/8 финала - Уимблдонского турнира, в одном из которых американка Серена Уильямс уступила Сабин Лисицки из Германии со счетом 2:6, 6:1, 4:6.

Как сообщает официальный сайт соревнований, пятикратная чемпионка турнира, лидер мирового рейтинга Уильямс испытывала проблемы уже в начале матча, легко проиграв первый сет.

Затем она выиграла второй сет и сравняла счет в матче. В решающем, третьем сете немке удалось переломить ход игры и завершить встречу победой с первого же матчбола. За игру соперницы обменялись пятью брейками. На счету Лисицки десять эйсов и три двойных ошибки. Уильямс семь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. За счет активных действий Лисицки выиграла 35 мячей, совершив 25 невынужденных ошибок, у американки 25/23 соответственно. Это была первая победа немки в трех встречах с Уильямс.

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Напомним, что ранее борьбу на турнире прекратили другие ведущие игроки мира: россиянка Мария Шарапова и гражданка Беларуси Виктория Азаренко, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Федерер свой матч проиграл украинцу Сергею Стаховскому, который впоследствии также выбыл из борьбы.

Самый престижный в теннисном мире Уимблдонский турнир в этом году проходит с 24 июня по 7 июля.