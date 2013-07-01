Черноморец и Днепр провели «рокировку» игроками

Сегодня между футбольными клубами "Черноморец" (Одесса) и "Днепр" (Днепропетровск) были подписаны трансферные контракты о переходах полузащитника Сергея Политыло в «Днепр» и нападающего Алексея Антонова в «Черноморец».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Черноморца", Антонов будет выступать в новой команде под номером 69.

До этого Антонов, являющийся уроженцем Днепропетровской области и воспитанником ФК "Днепр", выступал в командах "Кубань" (Краснодар, Россия), "Металлист" (Харьков), "Заря" (Луганск), "Ильичевец" (Мариуполь), "Днепр" (Днепропетровск) и "Кривбасс" (Кривой Рог). Всего в чемпионате Украины провел 158 матчей и забил 43 гола. Выступал в юношеских и молодежной сборных Украины (24 игры, 14 голов). Провел один матч в первой сборной страны.

В свою очередь, Политыло свою профессиональную карьеру - последние семь лет - играл в составе "Черноморца", за который провел 109 игр и забил 8 голов. Также игрок выступал за сборные команды Украины U-17 (23 игры) и U-19 (19 игр, 1 гол). В составе национальной команды он на поле не выходил.

Также сегодня был продлен контракт с албанским защитником «Черноморца» Кристи Вангели. Срок действия соглашения завершается 31 мая 2015 года.