Украинская легкоатлетка заняла второе место в Кубке Европы по многоборью

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Мельниченко финишировала второй с результатом 6260 очков, проиграв победительнице из Польши Каролине Тимински 87 очков и опередив на 39 очков занявшую третье место эстонку Грит Садейко.

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Среди мужчин-десятиборцев первенствовал француз Кевин Майер (8390), опередив белоруса Эдуарда Михана (8125) и эстонца Микка Пахарилла (8099).

Лучший из украинцев Василий Иваницкий финишировал 12-м (7558).

В командном зачете сборная Украины заняла предпоследнее, седьмое место (37850), опередив команду Италии (37617).

Победила сборная Франции (41421). В призовую тройку также вошли Россия (41032) и Эстония (41027).