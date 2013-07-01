Объединенный турнир: 2-й тур вывел Динамо в лидеры (видео)

В воскресенье, 30 июня, киевское Динамо в условно гостевом матче со счетом 2:1 обыграло петербуржский Зенит, получив максимум очков после двух туров и обосновавшись на первом месте турнирной таблицы, сообщает СПОРТ bigmir)net.

Зенит (Санкт-Петербург) - Динамо (Киев) - 1:2

Голы: Файзулин (20) - Гармаш (12), Мехмеди (82)

Составы команд:

Зенит: Бабурин - Анюков (Нету, 46), Ломбертс, Губочан, Родич - Зырянов (Бухаров, 46), Витсель - Файзулин, Данни (Гасилин, 79), Аршавин (Джорджевич, 69) - Кержаков (Могилевец, 46)

Динамо: Шовковский - Данило Силва, Хачериди, Вида, Селин (Макаренко, 83) - Гармаш (Вукоевич, 68), Аруна (Сидорчук, 46) - Гусев (Дуду, 46), Безус (Кранчар, 46), Цуриков (Буяльский, 68) - Кравец (Мехмеди, 46)

Второй матч тура закончился сухой ничьей донецкого Шахтера с московским Спартаком.

Шахтер (Донецк) - Спартак (Москва) - 0:0

Составы команд:

Шахтер: А. Каниболоцкий (Пятов, 46), Срна, Кучер (Кривцов, 46), В. Шевчук (Исмаили, 46), Воловик (Ракицкий, 46), Гюбшман (Гречишкин, 81), Коста, Фред (Степаненко, 46), Луис Адриано (Майкон Перейра, 79), Тайсон, Веллингтон Нем (Болбат, 70).

Спартак: Дикань, К.Комбаров, Макеев (Паршивлюк, 46), Сухи (Боккетти, 46), Инсаурральде, Билялетдинов (Мовсисян, 70), Хурадо (Яковлев, 46), Ананидзе (Кариока, 62), Тино Коста (Чельстрем, 46), Тимофеев (Глушаков, 75), Эменике (Кротов, 46).

По итогам тура первые два места заняли украинские команды - Динамо с 6 очками и Шахтер с 4.

Лучшие моменты матча Зенит - Динамо

Источник: FutbolHD.ru

Лучшие моменты матча Шахтер - Спартак

Источник: ФК Шахтер