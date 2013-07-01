Украинский прыгун в высоту выиграл этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Бондаренко выиграл этап в Бирмингеме (Великобритания), дважды улучшив личный рекорд по прыжкам в высоту. Сначала украинец с первой попытки преодолел 2,34 м, а затем, также с первой, 2,36 м.

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Преодолев 2,36 м, Бондаренко повторил рекорд соревнований. Победа позволила ему выйти на первую ступеньку в общем зачете «Бриллиантовой лиги», которую он делит с Мутазом Эсса Баршимом из Катара. У обоих спортсменов по 10 очков.

В активе украинцев в Бирмингеме также 2 четвертые ступеньки. Роман Авраменко в секторе для метания копья отправил снаряд на 81,72 м. Победил норвежец Андреас Торкильдсен (83,94).

Четвертой в беге на 200 м финишировала Мария Ремень. Дистанцию украинка преодолела за 23,07 с. Победила британка Блессинг Окагбаре (22,55 с).