Накануне финала Кубка конфедераций проходят масштабные акции протеста

Стадион ”Маракана” в Рио-де-Жанейро, где 1 июля пройдет финал Кубка конфедераций по футболу, стал сегодня центром притяжения не только для болельщиков, но и для манифестантов.

Около 5 тыс участников протестных выступлений выдвигаются к спортивной арене, все подступы к которой на расстоянии 3 км перекрыты полицейскими кордонами, передает ИТАР-ТАСС.

Манифестанты протестуют против больших госрасходов на подготовку и проведение спортивных турниров под эгидой ФИФА, требуя вкладывать больше средств в здравоохранение, образование и общественный транспорт.

В районе Барра-да-Тижука, на западе Рио-де-Жанейро, пикетчики сегодня заняли строящийся комплекс штаб-квартиры Конфедерации бразильского футбола /КБФ/ и потребовали отставки председателя КБФ и главы оргкомитета ЧМ-2014 в Бразилии Жозе Мариу Марина, которого манифестанты обвиняют в причастности к коррупции.

Пока ситуация в городе в целом спокойная, однако, власти предупредили, что в случае попыток спровоцировать беспорядки будут действовать жестко. Шесть тыс полицейских, охраняющих периметр вокруг ”Мараканы”, пропускают к стадиону только тех, у кого есть билеты на финальный матч Кубка конфедераций между сборными Бразилии и Испании. Всем жителям домов, находящихся поблизости от ”Мараканы”, выдали специальные пропуска. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Между тем, владельцы многих торговых заведений, учитывая опыт прошлых дней и опасаясь беспорядков и погромов, предпочли закрыть стеклянные витрины фанерными щитами.

Протестные манифестации начались сегодня в Рио-де-Жанейро раньше, чем рассчитывали власти. Некоторые бразильцы шутят, что демонстранты решили начать акцию пораньше, чтобы вечером успеть посмотреть по телевизору матч своей национальной команды против чемпионов мира - испанцев. Ведь, несмотря на недовольство высокими расходами на организацию турниров ФИФА, футбол в стране петакампионов не разлюбили.