На чемпионате мира по плаванию в открытой воде Украине будут представлять трое

Как передает корреспондент УНИАН, Украину на международных соревнованиях будут представлять участник Олимпийских игр в Лондоне Игорь Червинский, бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года пловец Игорь Снитко и участница двух Олимпийских игр Ольга Береснева.

Спортсменов определили по результатам соревнований последнего дня чемпионата Украины по плаванию на открытой воде, который завершился сегодня в Бердянске.

По результатам заплывов чемпионом Украины на дистанции 10 км среди мужчин стал Игорь Червинский из Харькова. Это уже вторая победа пловца на чемпионате Украины в Бердянске. В первый день соревнований он стал чемпионом на дистанции 5 км.

Второе место добыл в борьбе также пловец из Харькова Игорь Снитко. Третьим приплыл Даниил Середа из Днепропетровска.

Среди женщин чемпионкой Украины на дистанции 10 км стала Ольга Береснева, спортсменка из Мариуполя (Донецкая область). В первый день соревнований она получила титул чемпионки Украины по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км.

Второе место заняла Ксения Скрипель из Харькова, а третье – Анна Шевченко из Запорожья.

Чемпионат Украины проходил вместе с Кубком Украины по плаванию на открытой воде среди юниоров 27-29 июня в акватории Бердянского залива (Запорожская область). В этом году в спортивных турнирах приняли участие рекордное количество участников – 64 спортсмена, среди которых участники и призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и Украины.