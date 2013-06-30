WBA дала отмашку бою Кличко – Поветкин
16:16, 30 июня 2013Спорт
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала добро на подписание контракта на бой между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным.
Кличко и Поветкин должны поставить подписи / picabu.ru
Как сообщал УНИАН, условия боя стороны обоих боксеров согласовали ранее.
Теперь остается дождаться момента, когда Кличко и Поветкин поставят свои подписи под контрактом на бой.
Ориентировочная дата проведения поединка - 5 октября.
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