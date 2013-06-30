WBA дала отмашку бою Кличко – Поветкин

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала добро на подписание контракта на бой между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным.

Как сообщал УНИАН, условия боя стороны обоих боксеров согласовали ранее. Теперь остается дождаться момента, когда Кличко и Поветкин поставят свои подписи под контрактом на бой. Ориентировочная дата проведения поединка - 5 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter