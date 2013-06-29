Игрок львовских «Карпат» перешел в немецкую «Фортуну»

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, руководство «зелено-белых» пошло навстречу просьбе Кении, выразившему желание продолжить свою футбольную карьеру именно в Германии, стране, где живет его семья и которую он считает своей второй родиной.

Напомним, что именно в немецком «Шальке» с Гельзенкирхена Кения провел 4 года, раскрыв свой талант, после чего на правах свободного агента пополнил состав львовского клуба. Поэтому ФК «Карпаты», учитывая просьбу футболиста, даже не рассматривал предложения относительно его приобретения клубами из других стран.

Важным пунктом трансферного соглашения между клубами является обусловленный процент в интересах «Карпат» в случае перехода Кении в третий клуб. В таком случае «львы» получат 30% стоимости следующего трансфера футболиста.

«ФК «Карпаты» благодарит Левана Кению за время, проведенное во Львове, и желает успешного продолжения футбольной карьеры в Германии и личных успехов», - говорится в сообщении.

Кения пополнил состав «Карпат» в августе 2012 года, сыграв в зелено-белой футболке 21 матч и забив 4 гола.