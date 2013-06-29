«Металлист» продлил контракт с Хавьером до 2017 года
Футбольный клуб «Металлист» (Харьков) продлил контракт с бразильским полузащитником, одним из лидеров команды Клейтоном Хавьером до 2017 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Металлист».
В интервью клубной пресс-службе Хавьер заметил, что сейчас, после получения серьезной травмы, на восстановление после которой потребуется, по приблизительным оценкам, до двух месяцев, он даже не ожидал такого предложения от «Металлиста»
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«Мне 30 лет, и в этом возрасте футболисты должны всерьёз задумываться над своим будущим. Неоднократно СМИ связывали мое имя с разными клубами, на меня и клуб выходили с предложениями о переходе, но я никогда не сомневался в том, что хочу и в дальнейшем играть в «Металлисте». Я был счастлив в Харькове все эти годы, но сейчас, после получения травмы, в это непростое для меня время, когда меня ждет довольно длительное лечение, я даже и не надеялся, что клуб предложит мне продлить контракт на таких прекрасных условиях», - сказал Хавьер.
Футболист выразил благодарность тренерскому штабу и руководству клуба за предложение продолжить выступать за «Металлист».
После подписания нового контракта Хавьер отбыл для восстановления в Бразилию.
Согласно данным опросов, проведенных футбольными изданиями, Хавьер в сезоне 2012-13 лет был признан лучшим футболистом профессиональных клубов Харькова.