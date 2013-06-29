Стаховский выбыл из борьбы на Уимблдоне в третьем круге

Как сообщает официальный сайт соревнований, Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 116-е место, уступил в четырех сетах 37-й ракетке мира 32-летнему австрийцу Юргену Мельцеру со счетом 2:6, 6:2, 5:7, 3:6. Сегодня украинцу не удалось провести матч на таком же уровне, что и предыдущий против Роджера Федерера. В конце третьего сета австриец прибавил, перехватил инициативу и довел матч до победы.

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За 2 часа 15 минут Стаховский сделал три брейка, на что Мельцер ответил шестью. На счету украинца 14 эйсов и шесть двойных ошибок. Юрген девять раз подал навылет и ни разу не ошибся на подаче. За счет активных действий Стаховский выиграл 44 очка против 47 у соперника, допустив 20 невынужденных ошибок против 16.

Украинец покидает турнир, заработав 90 рейтинговых очков и 96,434 долл. призовых.

Как сообщал УНИАН, Уимблдонский теннисный турнир проходит в пригороде Лондона с 24 июня по 7 июля.