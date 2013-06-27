80% опрошенных поддерживают проведение в Украине Зимней олимпиады

Об этом вице-премьер-министр Украины, председатель оргкомитета Александр Вилкул сообщил во Львове на первом заседании оргкомитета по подготовке заявки в Международный олимпийский комитет на получение права на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Вице-премьер привел данные социологического исследования, проведенного в начале июня Киевским международным институтом социологии. По мнению 90% респондентов, проведение Олимпийских Игр принесет Украине позитивные сдвиги во всех сферах, повысит интерес к зимним видам спорта, улучшит имидж Украины в Европе и в мире и будет способствовать реконструкции и строительству спортивных сооружений. 73% украинцев считают, что в случае утверждения МОК заявки Украины, Олимпиада пройдет успешно. Пятая часть (18%) украинцев заявили о своем желании оказать личную помощь в подготовке и проведении Зимней Олимпиады.

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Украина планирует проведение Зимних Олимпийских Игр-2022 во Львове, Тисовце (Львовская область) и Боржаве (Закарпатская область).

«Подготовка заявки на проведение Зимних Олимпийских игр 2022 года - составляющая государственной стратегии развития Карпатского региона и Львова. В ноябре будет подана в Международный олимпийский комитет декларация о намерении Украины стать кандидатом на право проведения Зимней олимпиады. А в марте 2014 года будет направлена соответствующая заявка. Должны быть приняты все меры по качественной подготовке заявки», - сказал Вилкул.

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Социологическое исследование проводилось 5-10 июня 2013 года методом телефонного интервью. Были опрошены 635 респондентов от 18 лет, проживающих во всех областях Украины и в Крыму. Выборка квотная. Теоретическая погрешность 4%.