«Шахтер» обыграл «Зенит» в матче «Турнира четырех» (фото)
22:51, 27 июня 2013Спорт
8402
Донецкий "Шахтер"в Киеве победил петербургский "Зенит"в матче футбольного "Турнира четырех".
Встреча, прошедшая в четверг, в которой формальным хозяином поля был "Зенит", завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.
По теме: «Динамо» победило «Спартак» в первом матче Объединенного турнира
Единственный гол на 69-й минуте забил Дуглас Коста. "Зенит"на 40-й минуте остался вдесятером после удаления Милана Родича за вторую желтую карточку, сообщает РИА Новости.
Ранее в первом матче турнира в Москве "Спартак"уступил киевскому "Динамо"со счетом 0:1. Теперь 30 июня сыграют "Шахтер" - "Спартак"и "Зенит" - "Динамо".
Фото : ФК Шахтар
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter