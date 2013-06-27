«Шахтер» обыграл «Зенит» в матче «Турнира четырех» (фото)

Встреча, прошедшая в четверг, в которой формальным хозяином поля был "Зенит", завершилась победой украинской команды со счетом 1:0.

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Единственный гол на 69-й минуте забил Дуглас Коста. "Зенит"на 40-й минуте остался вдесятером после удаления Милана Родича за вторую желтую карточку, сообщает РИА Новости.

Ранее в первом матче турнира в Москве "Спартак"уступил киевскому "Динамо"со счетом 0:1. Теперь 30 июня сыграют "Шахтер" - "Спартак"и "Зенит" - "Динамо".