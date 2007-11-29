Шевченко признался, что он несчастлив в «Челси»
Форвард "перезаряжает батарейки" в сборной
Андрей Шевченко снова говорит о том, что ему не нравится свое нынешнее положение в "Челси".
После матча Лиги чемпионов с "Русенборгом", в котором Андрей вышел на замену на 68-й минуте, нападающий разоткровенничался с прессой.
"Да, я несчастлив в этой команде, но что я могу сделать? Веду себя без лишнего шума и много работаю на каждой тренировке" - заявил украинец.
"Сейчас для меня наивысшее наслаждение - выступление за национальную команду. Каждый раз, когда я в сборной, то перезаряжаю батарейки, которые буквально садяться за время моего пребывания в Лондоне" - сказал Шева.
"Я счастлив, когда приезжаю в родную страну, и не могу дождаться следующей игры сборной" - отметил Андрей.
Также прокомментировал капитан нашей сборной и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2010.
"Сборная Англии - сильнейшая в нашей группе. Вы просто посмотрите на клубы, в которых играют ее ведущие исполнители. Да, Англия не попала на Евро-2008, но они остаются одной из лучших сборных континента. Я считаю, что с этой командой подобная ситуация больше не повторится" - заключил Шевченко.