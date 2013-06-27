«Динамо» победило «Спартак» в первом матче Объединенного турнира

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч состоялся на стадионе «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова, хотя изначально московский клуб заявлял в качестве домашней более современную и комфортабельную «Арену-Химки».

Лишь первые 10-15 минут игры проходили в медленном темпе, без особой остроты у ворот обеих команд, что зачастую присуще товарищеским играм в межсезонье. После этого и киевляне, и москвичи взвинтили темп, вот только нападающим не хватало точности в завершающей стадии атак. Несколько раз из выгоднейших позиций промахивались спартаковцы Юра Мовсисян и Ким Чельстрем. А киевляне свой самый опасный момент в первые 45 минут игры сумели реализовать. Артем Кравец ввязался в борьбу за мяч с защитником москвичей Сергеем Брызгаловым и заставил последнего нарушить правила – пенальти. 11-метровый реализовал капитан «Динамо» Олег Гусев.

После этого спартаковцы имели еще ряд моментов в последние 15 минут тайма, но мяч регулярно летел мимо ворот, а когда попадал в створ, безупречно играл Максим Коваль. Первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом гостей – 0:1.

В перерыве Олег Блохин произвел четыре замены. На поле вышли Дуду, Адмир Мехмеди, Сергей Сидорчук и Евгений Макаренко. А спустя 10 минут к ним присоединились Александр Алиев и Огнен Вукоевич, который вторую половину сезона 2012/13 провел в аренде в «Спартаке».

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Киевляне больше действовали на контратаках, отдав инициативу «Спартаку». Москвичи же никак не могли реализовать свое преимущество. В итоге, матч так и закончился с минимальным преимуществом украинского клуба.

Как сообщал УНИАН, Объединенный турнир с участием четырех команд России и Украины (кроме «Спартака» и «Динамо» это также «Зенит» и «Шахтер») проходит с 27 июня по 7 июля.