ФК «Днепр» получил аттестат от УЕФА на евросезон-2013/14

Днепропетровский "Днепр" официально допущен к участию в клубных соревнованиях под эгидой УЕФА в сезоне-2013/14.

14 июня уполномоченный орган УЕФА по финансовому контролю за клубами совместно с одной из аудиторских компаний завершил проверку соответствия "Днепра" лицензионным условиям и Правилам финансового "фэйр-плей", сообщает ТСН.

В ходе проверки "Днепр" тесно сотрудничал с УЕФА по вопросам предоставления необходимой для проверки информации и документации. По результатам проверки, контролирующий орган УЕФА прекратил дальнейшее рассмотрение и подтвердил, что "Днепр" отвечает лицензионным критериям для участия в клубных турнирах УЕФА нового сезона.

Отметим, что ранее проверка соответствия "Днепра" лицензионным условиям и Правилам финансового "фэйр-плей" была проведена ФФУ, решением которого аттестат клуба на участие в клубных турнирах УЕФА сезону-2013/2014 также был подтвержден (решение от 31.05.2013 г. - ред .).

Напомним, что по итогам прошлого сезона, "Днепр" занял 4-е место в турнирной таблице и стартует в Лиге Европы-2013/14 из плей-офф раунда.