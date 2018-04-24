Объединенный турнир: спорт или политика

Развал Советского Союза, а вместе с ним и чемпионата СССР по футболу, не стал препятствием для разных околофутбольных кругов Москвы в попытке воссоздания чего-то, что хотя бы призрачно намекало на чемпионат некогда единого и неделимого. Еще в 1993-м году, спустя менее чем полтора года после развала Союза появился Кубок чемпионов СНГ или, проще говоря, «Кубок Содружества». Тогда украинские футбольные власти проявили неожиданную принципиальность, не допустив к участию в первом турнире чемпиона Украины-1992 симферопольскую «Таврию». И, казалось, идея с созданием «Кубка Содружества» рухнет также, как и сам СССР. Но прошел буквально год и матчи с участием киевского «Динамо» и московского «Спартака» на много лет стали главным футбольным развлечением января для всех постсоветских болельщиков. Причем команды-фавориты в предварительных играх особо себя не утруждали, выставляя на матчи резервные составы. Основные силы подъезжали в Москву буквально на два-три дня непосредственно накануне финала.

Не смог этому воспрепятствовать даже великий Маэстро Лобановский, чьи футболисты, изрядно понежившись под испанским солнцем на идеальных травяных газонах, ехали в ненавистный манеж ломать кости на ковре, уложенном просто на бетон. Ведь в 90-х еще даже не было искусственных полей, хоть как-то уберегающих игроков от серьезных увечий. Впрочем, довольными тогда оставались практически все. Москва проводила у себя турнир с участием сильнейших клубов всех пятнадцати постсоветских республик, а Киев регулярно тешил свое самолюбие победами над «Спартаком», которых было гораздо больше, нежели поражений. Впрочем, шло время, и уже сама Москва перестала проявлять интерес к собственному детищу. Требовалось нечто гораздо более масштабное и амбициозное.

В феврале 2006-го таким стал Кубок Первого канала, в котором, по замыслу организаторов, ежегодно должны были участвовать по два сильнейших клуба Украины и России. На этот раз турнир проводился в куда более презентабельных условиях, на естественных полях зимнего Израиля, где температура воздуха крайне редко опускается ниже +20. Идеальные условия для игры в футбол.

Четыре клуба сыграли по два матча с командами другой страны. «Междусобойчики» «Спартак» - ЦСКА и «Динамо» - «Шахтер» решено было не проводить. И вновь все были довольны. Представители Украины оказались сильнее, Первопрестольная провела турнир, очень напоминавший чемпионат СССР по футболу… Никого не смутил даже тот факт, что миллионная русскоязычная диаспора Израиля, гораздо острее испытывающая чувство ностальгии, чем живущие на просторах бывшего Союза, практически проигнорировала соревнования. Далеко не самый большой стадион страны «Блюмфилд», находящийся в районе Яффо на окраине Тель-Авива, ни разу не смог собрать аншлага. Даже на супер-матч «Динамо» - «Спартак».

Возникли вопросы и у принимающей стороны. И организаторам пришлось на следующий год приглашать две израильские команды и расширять географию соревнований. Матчи уже проходили не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме, и в Хайфе. Впрочем, все команды с удовольствием приезжали на турнир в Израиль, который считается одним из лучших и самых дорогих мест для проведения зимних сборов. Казалось, перспектива Кубка Первого канала безоблачна и бесконечна. Но… Третий и последний турнир был проведен в 2008-м году, после чего мир накрыл глобальный экономический кризис. Очередное московское ностальгическое детище кануло в Лету…

Наконец, в конце 2012-го обиженный гранд российского футбола и завсегдатай последних розыгрышей Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит», в лице своего хозяина руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, пригрозил выходом из чемпионата России и заявил о создании супер-проекта под названием Объединенный чемпионат. Подобие лиги, которые так популярны в других игровых видах спорта, решили создать в куда более благополучном с финансовой точки зрения, самодостаточном и консервативном футболе. Виде спорта, который даже не является спортом в исконном его понимании, а уже давно превратившемся в чистый бизнес.

УНИАН писал о конфликте между «Зенитом» и организаторами чемпионата России, присудившими команде техническое поражение в не доигранной встрече с московским «Динамо» за неподобающее поведение болельщиков и обязавшими клуб провести две ближайшие домашние игры чемпионата страны без зрителей, при пустых трибунах. Тогда, в злополучном матче с «Динамо», петарда брошенная с фанатской трибуны «Зенита» угодила во вратаря московской команды Антона Шунина, получившего серьезные травмы и не сумевшего продолжить игру. После столь вопиющего инцидента судья принял решение прекратить игру.

После этого обиженное руководство «Зенита» и решило отомстить Российской футбольной Премьер-лиге и Российскому футбольному союзу столь оригинальным способом. Вывести сильнейшие команды страны из национального чемпионата путем воссоздания бывшего чемпионата СССР.

Разумеется, пойти на такой шаг «Зенит» (читай – «Газпром») не мог без одобрения, пусть и публично нигде не высказанного, со стороны государства. И, что тоже вполне естественно, этот шаг никак не обрадовал национальные федерации независимых стран, где уже два десятка лет существуют свои независимые чемпионаты и устоялись собственные представления о футбольном первенстве. «Газпром», устами своих спикеров, разумеется, предложил свой вариант решения проблемы – старый как мир – заоблачный призовой фонд турнира, многократно превышающий призовые даже в Лиге чемпионов, где наши гранды и близко не стояли возле победителей.

Впрочем, даже это особо не убедило. Во-первых, не понятен механизм попадания команд от отдельно взятой страны в те же еврокубки. Во вторых, боязно пострадать от санкций РФС или ФФУ, чье руководство строго-настрого запретило даже думать о подобном турнире. В третьих, озвучили свою позицию главная европейская футбольная инстанция – УЕФА, и мировая – ФИФА, заявившие о том, что объединенные чемпионаты, конечно, возможны. Но в перспективе. Лет, эдак, через 10-15. Пока же есть отдельно взятый эксперимент, в отдельно взятой Скандинавии, где объединенный турнир проводят женские клубные команды. В остальном же мире футбол кардинально отличается от тех же баскетбола и хоккея – только национальные чемпионаты, сугубо в пределах национальных федераций. В общем, как сейчас модно говорить: давай, до свидания…

Итак, идея Объединенного чемпионата.. Нет, она, не то чтобы умерла (с таким баблом в предполагаемом бюджете грех хоронить идею заживо), скажем так, замерла. А взамен пришла другая, менее амбициозная и куда более скромная, но тоже идейка. Провести этим летом Объединенный турнир.

Эта идея пришла в голову какому-то очень близкому к организаторам Объединенного чемпионата человеку совсем недавно. Возможно даже в конце мая – начале июня. Ведь турнир организовывался впопыхах, а его регламент, расписание матчей и прочие сопутствующие атрибуты стали известны буквально накануне старта, менее чем за две недели. Сами команды-участницы о предложении провести турнир также были оповещены, судя по всему, в последний момент. Впрочем, это не так существенно. Календарь сборов и прочие подготовительные планы на межсезонье зачастую рисуются в самый последний момент. Когда команды находятся в отпуске по окончании предыдущего чемпионата.

Например, «Зенит» изначально не планировал проводить в Санкт-Петербурге игры любого соревнования. На домашней арене команды – стадионе «Петровский» в это межсезонье идут работы по укладке нового газона. И решение проблемы назрело само собой. Команда 26 июня прибывает в Киев, где проведет часть летних сборов и сыграет три матча в рамках турнира – домашние с «Шахтером» и «Динамо» и, разумеется, гостевой с «Динамо». Только после этого команда поедет в Донецк на игру с «Шахтером» и уже оттуда – домой, на отдых.

Как всегда в подобных случаях, идея вызывает множество самых разных вопросов. Проведение турнира в наших широтах в середине лета уже само по себе, мягко говоря, удивительно. Обычно зажиточные клубы, готовящиеся к старту нового сезона на внутренней арене и матчам квалификационного раунда еврокубков, предпочитают куда более умеренную погоду швейцарских и австрийских горных курортов. Конечно, там в любой момент может зарядить дождь, но тренироваться при 30-40 градусной жаре, что весьма вероятно и в Киеве, и в Донецке, и, даже, в Москве – удовольствие из малоприятных. Тем не менее, клубы соглашаются на это и будут играть в матчах Объединенного турнира сильнейшими составами. Во-вторых, риск получить травму в принципиальном противостоянии всегда чрезвычайно велик. А эти игры уж никак не смогут сравниться по накалу с обычными предсезонными товарищескими матчами. Достаточно одного того факта, что за сутки до матча-открытия соревнований «Динамо» - «Спартак» уже были выкуплены все билеты на игру, которая пройдет в подмосковных Химках. Наконец, кому интересно в межсезонье получить огромную физическую и эмоциональную нагрузку накануне важнейших матчей чемпионата страны и еврокубков?...

Непонятно, собственно говоря, и в чем участвую команды. Этим вопросом озаботились даже в РФС и ФФУ. Главные футбольные организации двух стран вступили в переписку по этому поводу. «РФС получил письмо от Федерации футбола Украины (ФФУ), – рассказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов. – В нем поставлены те же самые вопросы, ответы на которые пытаемся найти и мы. До турнира осталось два дня, если верить СМИ, сайтам клубов. Мы пытаемся найти вопросы на ответы: кто, собственно, организатор соревнования, какой регламент турнира, кто отвечает за безопасность – дело-то серьезное Все эти вопросы надо согласовывать с УЕФА и ФИФА, и загодя ставить международные организации в известность. В факсе ФФУ с пометкой «срочно» содержится просьба поделиться информацией – но мы сами этого также сделать не можем, информации нет». Впрочем, на сей раз чиновники от футбола двух стран ошиблись. Организация подобного турнира – сугубо внутренне дело участвующих в нем клубов. Никаких согласительных документов от международных организаций не требуется. Это позже прояснили и в европейской, и в международной федерациях. В общем, ни к клубам, ни к федерациям никаких санкций из-за проведения этого турнира не последует.

Тем не менее, вопросы остаются. От имени организаторов объединенного турнира выступает только Валерий Газзаев, известный в прошлом тренер, работавший в частности с киевским «Динамо», московским ЦСКА и владикавказской «Аланией». Именно он был главным ньюсмейкером еще Объединенного чемпионата, что позволяет сделать вывод. что этот турнир организовывают те же лица, что и Объединенный чемпионат.

Призовой фонд турнира ни разу не объявлялся. Известна только неофициальная цифра, которую, по традиции подобных случаев, организаторы не подтверждают, но и не опровергают. Вроде бы, участники получат по полмиллиона евро. И это только за участие. Помимо 500 тысяч евро, копилка каждого из клубов пополнится двумя сотнями тысяч евро за каждую победу (всего команды проводят по четыре матча) и еще полумиллионом евро – в случае победы на турнире. Таким образом, несложно подсчитать, что минимальный гонорар за участие в нем составит 500 тысяч евро, или 125 тысяч евро за каждый матч, а максимальный – 1 миллион 800 тысяч евро (полмиллиона за участие, по 200 тысяч за победу в каждом из четырех матчей и полмиллиона за победу в турнире).

Куш, безусловно, солидный. И сорвать его хочется всем. Вот только не будет ли осенью мучительно больно руководству «Спартака», «Зенита» или «Динамо» выслушивать от собственных тренеров оправдания, мол, из-за плохо спланированной подготовки к сезону, травм ведущих игроков и пр. не смогли попасть в групповой турнир еврокубка? Лиги чемпионов – в случае с «Зенитом», и Лиги Европы – со «Спартаком» и «Динамо». Ведь Объединенный турнир вполне способен одним своим существованием загубить европейские мечты сразу трех команд. Только «Шахтер», имеющий статус чемпиона Украины, гарантированно будет участвовать в сентябре в основном турнире Лиги чемпионов. Кстати, чемпион России ЦСКА, также обезопасивший себя от августовских квалификационных мучений, не будет участвовать в турнире постсоветских команд. Но у них заранее существовали свои планы, также коммерческие. Московский клуб пошел по пути европейских грандов – «Реала», «Манчестер Юнайтед» и прочих. Все они летом устремляются в азиатские турне. Захотели в этом регионе видеть и ЦСКА, который проведет несколько матчей с китайскими клубами.

Любопытно, что скептицизм вокруг турнира испытывают далеко не все. Специалистам и ветеранам он, наоборот, очень даже пришелся по душе. Так, например, заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный считает: «Не сомневаюсь, что объединение ведущих клубов Украины и России для участия в совместном турнире, пусть и на товарищеской основе, является прекрасной инициативой. Помимо подготовки команд к новому сезону, такое соревнование вызовет большой интерес у болельщиков и средств массовой информации обеих стран. Сколько себя помню, такие встречи редко кого оставляли равнодушными — причем это касается не только матчей в рамках союзного чемпионата, но и дальнейших украино-российских противостояний на международной футбольной арене. К примеру, до сих пор вспоминаю групповой раунд Лиги чемпионов практически 20-летней давности, когда в одной компании играли «Динамо» и «Спартак», а будущие звезды Сергей Ребров и Андрей Шевченко только начинали сверкать на футбольном небосклоне. Подобные встречи тогда собирали полные стадионы, и я не сомневаюсь, что так будет и на этот раз. Если избежать ненужной политической составляющей, матчи Объединенного турнира станут отличной прелюдией к новому сезону в обоих чемпионатах. Сейчас многие боятся, что это состязание может стать предтечей будущего объединения чемпионатов Украины и России, но лично я считаю, что в этом нет ничего страшного. В отличие от многих футбольных людей, которые в кулуарах говорят одно, а на официальном уровне другое, являюсь сторонником этой идеи. Целесообразность проведения в недалеком будущем такого турнира в очередной раз подтвердила концовка минувшего сезона, когда всем стало ясно, что не каждый украинский клуб способен потянуть выступления в Премьер-лиге».

В общем, желает этого футбольный люд, игроки команд и их болельщики, или нет, турнир, как отметил на днях вице-президент ФФУ Сергей Стороженко «не состоится, если только земля расколется напополам». Это, в том числе, и ответ ультрас киевского «Динамо», которые призвали всех истинных поклонников украинского футбола игнорировать матчи этого соревнования. Мол, оно может навредить команде в подготовке к новому сезону. Да и вообще фанаты «Динамо» ранее неоднократно высказывали свое негативное отношение к любым объединительным инициативам Москвы.

Остальным же остается наслаждаться игрой, принципиальным противостоянием команд двух стран и искать в этом турнире выгоды. Они, все-таки, есть. Как минимум, финансовые.

Кирилл Стадниченко