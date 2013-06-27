Украинец Лень на проекте драфта НБА выбран шестым

Украинский центровой Алексей Лень на проекте драфта Национальной баскетбольной ассоциации, проходящем в Бруклине, был выбран под общим шестым номером клубом "Нью-Орлеан Пеликанс", - сообщает РИА Новости.

Процедура моделирования драфта НБА является традиционной ежегодной процедурой, предваряющей основную часть выбора баскетболистов клубами лиги. Выбор игроков происходит на основании предположений специализированных спортивных изданий, однако не является основополагающими при окончательном выборе спортсменов менеджерами.

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Согласно результатам предварительного прогнозирования ожидалось, что Лень во время проекта войдет в пятерку выбранных баскетболистов, однако он стал лишь шестым. Ожидается, что "Кливленд", имеющий право первого выбора, задрафтует защитника Бена Маклемора. Под вторым номером в "Орландо Мэджик"отправится форвард Нерленс Ноэл. "Вашингтону"достанется форвард Отто Портер. "Шарлотт"под четвертым номером выберет форварда Энтони Беннетта, а "Финикс" - защитника Виктора Оладипо.

Лень играл за команду Университета Мэриленда в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезонах 2011/12 и 2012/13 годов. В дебютный год украинец, которому 16 июня исполнилось 20 лет, в среднем за игру набирал 6 очков, делал 5,4 подбора и 2,1 блок-шота. В минувшем сезоне центровой набирал 11,9 очка, делал 7,8 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за игру.