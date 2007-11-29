Букмекеры не верят в «Шахтер»

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill существенно пересмотрела котировки донецкого "Шахтера" на победу в Лиге чемпионов. Так, после двух стартовых побед "горняки" находились среди середнячков. Сейчас же William Hill записала "Шахтер" в число аутсайдеров. Ставки на его победу в ЛЧ принимаются из расчета 400/1. Так же низко котируется римский "Лацио", занимающий последнее место в своей группе. Хуже шансы лишь у турецкого "Бешикташа". Ставки на него принимаются из расчета 500/1.

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