Стаховский победил легенду мирового тенниса Федерера на Уимблдон-2013

Вторая ракетка Украины и 116-я ракетка мира Сергей Стаховский победил легенду мирового тенниса Роджера Федерера во втором круге Уимблдонского турнира, сообщает ТСН.

Это был очень красивый матч мастеров высочайшего класса на травяном корте Уимблдона. Зрители преимущественно поддерживали многократного чемпиона турнира. Но киевлянин сыграл один из лучших матчей в карьере, обыграв Федерера со счетом 3:1 по сетам.

Сергей прервал потрясающую серию Федерера из 36-ти подряд четвертьфиналов в турнирах серии Grand Slam. Следующим соперником украинца будет австриец Юрген Мельцер.