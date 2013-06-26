«Шахтер» получил официальное предложение от «Боруссии» по Мхитаряну

Как сообщил генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в интервью телеканалу «Футбол», немцы готовы заплатить за армянского легионера 30 млн долларов, тогда как «Шахтер» хочет получить 30 млн евро одним платежом, и не меньше.

В частности, Палкин заявил: «То, что «Боруссия» вышла на контакт с «Шахтером», это правда. К сожалению, я не знаю, где сейчас находится Мхитарян, потому что у него контакты лишь с агентом, у которого свое видение всех вопросов. Да, «Боруссия» прислала предложение на 30 млн долларов. Вчера я написал агенту Мхитаряна официальное письмо с позицией клуба, которая заключается в том, что мы готовы продать Мхитаряна за 30 млн евро. Это предложение действительно в течение 10 дней. 30 млн одним платежом. Если есть клуб, который может заплатить такую сумму, мы готовы пойти на сделку».

Как сообщал УНИАН, игрок «Шахтера» Мхитарян еще зимой выражал намерение покинуть клуб после окончания сезона 2012/13. В июле он не вернулся в расположение команды после завершения отпуска.