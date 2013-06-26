Юрий Криворучко стал чемпионом Украины по шахматам

Как передает корреспондент УНИАН, в последнем туре оппонентом Криворучко был аутсайдер турнира Валерий Неверов, неудачно проведший чемпионат – 1 балл из 11 возможных. В итоге Криворучко заставил оппонента сдаться уже на 28-м ходу.

По теме: В чемпионате Украины по шахматам появилась тройка лидеров

Также сегодня выиграл Руслан Пономарев, который черными был сильнее Андрея Баришполеца.

Александр Арещенко белыми обыграл Мартина Кравцова.

Вничью в последнем туре закончились три партии: Александр Моисеенко – Станислав Богданович, Андрей Волокитин – Захар Ефименко и Антон Коробов – Павел Эльянов.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у Криворучко и Пономарева по 7 баллов. Но у экс-чемпиона мира Пономарева был хуже коэффициент выступлений на этом турнире – 36,75 против 38,00 у Криворучко.

Бронзовым призером соревнований стал Антон Коробов 7 баллов.

Далее гроссмейстеры расположились в таком порядке: 4-е место –Моисеенко, 5-е –Арещенко, 6-е – Ефименко, 7-е – Волокитин, 8-е – Эльянов, 9-е – Богданович, 10-е – Кравцов, 11-е – Баришполец, 12-е Неверов.

Победительницей женского турнира стала Мария Музычук.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 15 по 26 июня.