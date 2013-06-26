Юрий Криворучко стал чемпионом Украины по шахматам
В Киеве завершился последний тур чемпионата Украины по шахматам, по итогам которого чемпионом страны стал Юрий Криворучко.
Как передает корреспондент УНИАН, в последнем туре оппонентом Криворучко был аутсайдер турнира Валерий Неверов, неудачно проведший чемпионат – 1 балл из 11 возможных. В итоге Криворучко заставил оппонента сдаться уже на 28-м ходу.
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Также сегодня выиграл Руслан Пономарев, который черными был сильнее Андрея Баришполеца.
Александр Арещенко белыми обыграл Мартина Кравцова.
Вничью в последнем туре закончились три партии: Александр Моисеенко – Станислав Богданович, Андрей Волокитин – Захар Ефименко и Антон Коробов – Павел Эльянов.
Таким образом, в итоговой турнирной таблице у Криворучко и Пономарева по 7 баллов. Но у экс-чемпиона мира Пономарева был хуже коэффициент выступлений на этом турнире – 36,75 против 38,00 у Криворучко.
Бронзовым призером соревнований стал Антон Коробов 7 баллов.
Далее гроссмейстеры расположились в таком порядке: 4-е место –Моисеенко, 5-е –Арещенко, 6-е – Ефименко, 7-е – Волокитин, 8-е – Эльянов, 9-е – Богданович, 10-е – Кравцов, 11-е – Баришполец, 12-е Неверов.
Победительницей женского турнира стала Мария Музычук.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 15 по 26 июня.