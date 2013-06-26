«Шахтер» подписал Фреда
14:46, 26 июня 2013Спорт
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ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильцем Фредом.
У Фреда - пятилетний контракт / Фото с официального сайта Шахтера
Сегодня поставлена точка в трансфере бразильского полузащитника Фреда в донецкий «Шахтер», сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Итогом переговоров стал пятилетний контракт Фреда. Трансферная стоимость футболиста, ранее выступавшего за «Интернасьональ», составила 15 млн евро.
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Вместе с тем, в сообщении клуба не указывается сумма, которую в течение своего контракта заработает сам игрок.
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