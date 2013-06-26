В Париже представлен логотип Евро-2016 (фото)
В Париже состоялась презентация логотипа финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2016 года.
В Париже был представлен логотип финальной стадии Евро-2016.
Логотип объединяет характерное для французской культуры творческое начало с красотой игры и создает для Евро-2016 неповторимый образ, - отмечает официальный сайт УЕФА.
Логотип разработан португальским агентством Brandia Central, которое создавало визуальное оформление Евро-2012. Он сочетает графические детали, выполненные в различных художественных стилях, и футбольные элементы. В центре композиции изображен кубок Анри Делонэ. Цвета флага Франции - красный, белый и синий - в сочетании с плавными линиями и формами определяют современный и смелый стиль, что делает логотип узнаваемым и элегантным", - сообщается на официальном сайте УЕФА.