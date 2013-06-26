Жеребьевка Евролиги: Лучший баскетбольный клуб Украины - в четвертой корзине

Директорат Евролиги завершил процедуру распределения команд-участниц самого престижного баскетбольного турнира Старого света по корзинам в канун жеребьевки, согласно которой чемпион Украины «Будівельник» попадет в четвертую корзину, сообщает сайт eurobasket.com.

По данным авторитетного сайта, команды разделят на шесть корзин, согласно их выступлениям в последних трех сезонах евротурниров. По правилам жеребьевки, на первом этапе не могут попасть в одну группу две команды из одной страны.

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Таким образом, корзины будут выглядеть так: 1 – «Барселона», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» (Мадрид); 2 – «Маккаби» (Тель-Авив), ЦСКА (Москва), «Монтепаски», «Анадолу Эфес»; 3 – «Баскония», «Уникаха», «Фенербахче», «Жальгирис»; 4 – «Галатасарай», «Локомотив-Кубань», «Будівельник», «Бамберг»; 5 – «Армани Джинс», «Партизан», «Црвена Звезда», «Стелмет»; 6 – «Бавария», «Нантерр», «Страсбург», победитель квалификационного турнира.

Жеребьевка пройдет 4-го июля в Барселоне.