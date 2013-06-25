Теннисист Долгополов выиграл первый матч Уимблдона

Как сообщает официальный сайт соревнований, соперником лучшего теннисиста Украины (24-й номер мирового рейтинга) в стартовом матче самого престижного теннисного соревнования в мире был португалец Гаштао Элиаш.

Матч продолжался менее двух часов, что является крайне малым временным показателем для соревнований серии «Большого шлема». Долгополов использовал минимально возможное количество сетов для победы – три из пяти. И проблемы у украинца возникли только во второй партии. Но и здесь он на тай-брейке был сильнее – 6:1, 7:6, 6:2.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга выиграли Сергей Стаховский и Леся Цуренко. Таким образом, во второй раунд Уимблдона-2013 попали сразу три из четырех представителей Украины. Лишь Элина Свитолина уже в первом матче уступила француженке Марион Бартоли и выбыла из дальнейшей борьбы.