В чемпионате Украины по шахматам появилась тройка лидеров

Как сообщает корреспондент УНИАН, в сегодняшнем туре сразу три партии из шести завершились результативно.

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Герой дня Криворучко черными играл с опытнейшим и достойным соперником Павлом Эльяновым и неожиданно сумел создать для себя выигрышное положение, заставив оппонента сдаться. В двух других партиях победы были более предсказуемы. Станислав Богданович белыми обыграл Андрея Баришполеца, а Андрей Волокитин, хоть и играл черными, сумел доказать свое превосходство над изрядно деморализованным в этом турнире аутсайдером Валерием Неверовым, который в 10 партиях набрал лишь одно очко.

В свою очередь, лидеры соревнований Пономарев и Коробов в очном противостоянии потеряли по пол-очка – ничья. Также миром завершили свои дуэли Захар Ефименко – Александр Арещенко и Мартин Кравцов – Александр Моисеенко.

Таким образом, после десяти туров у Криворучко, Пономарева и Коробова по 6,5 очка. Идущий на четвертом месте Моисеенко набрал на пол-балла меньше – 6.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам в Киеве проходит с 15 по 26 июня.