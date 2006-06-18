Завершился матч Корея – Франция

В Лейпциге на "Центральштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Кореи и Франции.

Тьери Анри забил первый гол на 9-й минуте. Французы прошли защитные порядки Кореи в два паса, и Анри оказался перед вратарем. До ворот оставалось 13 метров, четыре из них Анри прошел, укладывая вратаря – Ли Вун Чжу трудно винить в такой ситуации.

Дальнейшее преимущество Франции было значительным, до конца тайма возникло несколько голевых моментов. А корейской сборной не давала шансов уже полузащита соперников.

На 31-й минуте мяч влетел за линию ворота Кореи второй раз. После навеса с углового Патрик Виейра оказался лучшим в борьбе перед воротами, в прыжке головой он переправил мяч. Но судья решил, что вратарь подставил руку вовремя, а не поздно, как это было видно на телеповторе. Гол не был засчитан.

Немного активнее начали второй тайм футболисты Южной Кореи, но до настоящих угроз их активность не приводила. Французы сохраняли превосходство, но и оно не приводило ни к чему существенному для изменений в счете. Запомнилось разве что как Вилли Саньоль прошел к штрафной, обыграв на трех метрах движения трех соперников (63-я минута), как издали бил Флоран Малуда (74-я). На 80-й минуте пришлось включиться в игру Фабьену Бартезу – удар головой попал прямо ему в руки, но долго не было и такого.

А на 81-й… Проход по флангу слева и прострел (Ан Чжу Хван), удар головой и Пак Джи Сун перебрасывает мяч через Бартеза.

Французы бросились отыгрываться. Зидан жестко обыграл полузащитника, вывел на вратаря Тьери Анри, но вратарь сумел перехватить мяч. Тут же острая контратака. Тут же три атаки французов подряд. Игра на глазах сменилась на динамичную. Вместо Зидана тренер выпускает Трезеге. Напоследок опасный штрафной у ворот Франции.

Ничья – 1:1