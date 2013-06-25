Украинский гимнаст стал серебряным призером этапа Кубка мира

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, в опорном прыжке Радивилов поднялся на вторую ступеньку пьедестала с результатом 14.837 балла.

Он уступил Энрике Сепулведа с Чили. В упражнениях на кольцах украинского к награде не хватило пять сотых балла, его обошел аргентинец Федерико Молинари, который занял третье место.