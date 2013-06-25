Украинский гимнаст стал серебряным призером этапа Кубка мира
17:16, 25 июня 2013Спорт
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Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который накануне завершился в Португалии.
Игорь Радивилов завоевал серебро / Фото: dsmsu.gov.ua
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, в опорном прыжке Радивилов поднялся на вторую ступеньку пьедестала с результатом 14.837 балла.
Он уступил Энрике Сепулведа с Чили. В упражнениях на кольцах украинского к награде не хватило пять сотых балла, его обошел аргентинец Федерико Молинари, который занял третье место.
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