Карло Анчелотти возглавил мадридский Реал

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Подробности контракта между сторонами не сообщаются. В сообщении только говорится, что Анчелотти будет тренером команды со следующего сезона.

В «Реале» 54-летний Анчелотти сменил португальца Жозе Моуринью, который перебрался на работу в лондонский «Челси».

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СМИ называли итальянца основным кандидатом на пост нового тренера мадридцев. Однако руководство французского ПСЖ, где последние два сезона работал Анчелотти, долго не соглашалось отпускать тренера в «Реал».

По данным СМИ, мадридский клуб заплатил ПСЖ 4,5 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта с Анчелотти. Соглашение итальянца с парижанами действовало до конца сезона-2013/14. Также сегодня стало известно, что новым наставником ПСЖ стал бывший тренер сборной Франции Лоран Блан.

Кроме ПСЖ Анчелотти возглавлял лондонский «Челси» и итальянские «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджину». Вместе с миланской командой тренер дважды побеждал в Лиге чемпионов (в 2003 и 2007 годах).