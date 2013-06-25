Лучший футболист Украины не вернулся в лагерь Шахтера
Мхитарян не явился на сбор команды.
Армянский полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян не прибыл на тренировочный сбор команды. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, информирует ТСН.
"Прояснилось только то, что в понедельник вечером он не явился на сбор "Шахтера", хотя обязан был это сделать. По какой причине - мы не знаем. Если Мхитарян ближайшее время в команде не появится, придется его штрафовать ", - сказал Палкин.
Палкин утверждает, что никаких переговоров между "Шахтером" и "Ливерпулем", куда "сватают" армянина, не было. "Нет у него никаких контактов с" Ливерпулем "! Уверен, что сообщение о переговорах Мхитаряна с этим клубом - всего лишь слухи. В" Шахтер "от" Ливерпуля "предложения по поводу Мхитаряна не поступало", - пояснил гендиректор "Шахтера". Как известно, "Шахтер" владеет 50% прав на Мхитаряна, а вторая половина принадлежит одному из основателей донецкого "Металлурга" Олегу Мкртчану.