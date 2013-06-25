Лучший футболист Украины не вернулся в лагерь Шахтера

Армянский полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян не прибыл на тренировочный сбор команды. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин, информирует ТСН.

"Прояснилось только то, что в понедельник вечером он не явился на сбор "Шахтера", хотя обязан был это сделать. По какой причине - мы не знаем. Если Мхитарян ближайшее время в команде не появится, придется его штрафовать ", - сказал Палкин.

Палкин утверждает, что никаких переговоров между "Шахтером" и "Ливерпулем", куда "сватают" армянина, не было. "Нет у него никаких контактов с" Ливерпулем "! Уверен, что сообщение о переговорах Мхитаряна с этим клубом - всего лишь слухи. В" Шахтер "от" Ливерпуля "предложения по поводу Мхитаряна не поступало", - пояснил гендиректор "Шахтера". Как известно, "Шахтер" владеет 50% прав на Мхитаряна, а вторая половина принадлежит одному из основателей донецкого "Металлурга" Олегу Мкртчану.