В команде по ралли-рейдам рассказали, как погиб их лидер Нестерчук

Лидер украинской команды Sixt Ukraine Вадим Нестерчук трагически погиб в пустыне в Объединённых Арабских Эмиратах во время подготовки к ралли «Шелковый путь 2013».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь команды Сергей Силин.

По предварительной версии, смерть украинского гонщика наступила вследствие теплового удара и обезвоживания организма. Точная причина будет объявлена позже.

Трагедия произошла во второй половине дня в понедельник 24 июня. «После продолжительной тренировки в пустыне автомобиль команды застрял в песчаной ловушке. После неудачных попыток выбраться из песка автомобиль вышел из строя. Вадим Нестерчук принял решение отправится за помощью к ближайшей трассе. Своего напарника, местного жителя, с которым проходила тренировка, Вадим оставил рядом с автомобилем и отправил GPS координаты месторасположения авто. Позже Нестерчук также отправил координаты своего месторасположения возле трассы», - говорится в сообщении.

Спасательная группа, которая помогает организовывать тренировки в пустыне, получив координаты, сразу же поспешила на помощь украинскому гонщику. Однако прибыв на место, указанное Нестерчуком, нашла его уже без чувств, сообщается на официальном сайте команды Dakar.net.ua.

Удалось спасти второго участника тренировки, но врачи сообщили, что, опоздав еще на полчаса, спасти его было бы невозможно, добавили в команде.

После репатриации тела Нестерчука в Украину будет объявлена дата прощания с украинским спортсменом, сообщил пресс-секретарь.

«Пустыня Руб Эль Хали была любимым местом Нестерчука для тренировок перед ответственными гонками. Узнав о трагической новости, раллисты и другие спортсмены из разных стран высказали свои соболезнования семье, близким и команде Вадима Нестерчука», - отмечается в сообщении.

Вадиму Нестерчуку было 42 года. У него остались жена и двое детей.

Вадим Нестерчук был известен в Украине не только как спортсмен, но и как бизнесмен. Он являлся руководителем прокатной и лизинговой компании SIXT (Украина). В начале 2013 года основал международный благотворительный фонд имени Ивана Богуна.

Свою спортивную, раллийную карьеру Нестерчук начал в 2007 году. Участвовал в таких известных спортивных соревнованиях, как «Дакар», этапах Кубка Мира, российских и украинских гонках.