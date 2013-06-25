В пустыне ОАЭ погиб известный украинский автогонщик

По информации ТСН.uа, трагедия произошла в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время тренировки в самой большой песчаной пустыне мира Руб Аль Хали автомобиль спортсмена застрял в сыпучем песке, откопаться с помощником Али им не удалось, и Вадим пошел за помощью.

Но не дошел, спортсмен погиб от обезвоживания во время долгого перехода. Руб Аль Хали - одно из самых жарких мест на Земле. На территории размером с Украину нет даже кустов - сплошные песчаные дюны. Температура днем составляет 40-50 градусов по Цельсию.

Именно в этой пустыне Вадим любил тренироваться, готовиться к соревнованиям. Вадим Нестерчук принимал участие во всех Ралли-марафонах "Дакар", которые проходили в Южной Америке, ралли-рейдах "Шелковый путь" и "Абу-Даби Дезерт Челлендж". Неоднократно занимал призовые места. Все друзья и коллеги по автоспорту запомнили Вадима искренним, улыбчивым мужчиной, который всегда готов прийти на помощь. У Вадима осталась жена и двое детей. Сын школьник и старшая дочь - студентка.