В чемпионате Украины по шахматам появился второй лидер

В Киеве в понедельник завершился девятый тур чемпионата Украины по шахматам, по итогам которого в турнирной таблице появился второй лидер – к Руслану Пономареву на первой строчке присоединился Антон Коробов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в девятом туре соревнований две из шести партий завершились результативно.

Шедший на втором месте Коробов белыми обыграл находившегося внизу турнирной таблицы Андрея Баришпольца. В свою очередь, шедший на седьмом месте Александр Арещенко также белыми был сильнее аутсайдера турнира Валерия Неверова, который за девять туров набрал лишь 1 балл.

Остальные четыре партии закончились вничью. Так сыграли Мартин Кравцов – Станислав Богданович, Александр Моисеенко – Захар Ефименко, Андрей Волокитин - Павел Эльянов Юрий Криворучко - Руслан Пономарев.

Таким образом, после 9 туров, у Пономарева и Коробова по 6 баллов. Делящие третье-четвертое места Криворучко и Моисеенко - по 5,5 балла.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходит в Киеве с 15 по 26 июня.