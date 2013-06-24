Украинские теннисисты успешно стартовали на Уимблдонском турнире

Как передает корреспондент УНИАН, в матче первого круга Стаховский уверенно обыграл Рожерио Дутра-Силву из Бразилии: 6:4, 6:0, 6:4.

Следующим соперником украинца станет победитель встречи между швейцарцем Роджером Федерером и Виктором Ханеску из Румынии.

В свою очередь, Цуренко уверенно обыграла Лару Арруабаррено-Весино из Испании: 6:1, 6:3.

Следующая соперница украинки определится в матче между Варварой Лепченко (США) и Евой Бирнеровой из Чехии.

Отметим также, что сегодня поздно вечером Элина Свитолина сыграет с француженкой Марион Бартоли. А во вторник, 25 июня, в борьбу вступит лучший теннисист Украины Александр Долгополов.

Как сообщал УНИАН, самый престижный в мире тенниса Уимблдонский турнир в этом году продлится с 24 июня по 7 июля.