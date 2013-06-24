Сборная Украины по легкой атлетике стала шестой на чемпионате Европы
14:57, 24 июня 2013Спорт
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В английском Гейтсхеде завершился командный чемпионат Европы по легкой атлетике, по итогам которого сборная Украины заняла шестое место.
Чемпионом Европы по легкой атлетике стала сборная России / Фото: vipticket.ru
Как сообщает официальный сайт соревнований, украинские атлеты в итоговом протоколе набрали 291,5 балла.
Наша команда существенно уступила чемпионам Европы из России, а также командам Германии, Великобритании, Франции и Польши.
Отметим, что на прошлом чемпионате Европы, который состоялся два года назад, украинские атлеты заняли третье место. Таким образом, результаты нынешнего турнира стали для команды шагом назад.
Командный чемпионат Европы проходил в Великобритании 22-23 июня.
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