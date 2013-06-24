Сборная Украины по легкой атлетике стала шестой на чемпионате Европы

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинские атлеты в итоговом протоколе набрали 291,5 балла.

Наша команда существенно уступила чемпионам Европы из России, а также командам Германии, Великобритании, Франции и Польши.

Отметим, что на прошлом чемпионате Европы, который состоялся два года назад, украинские атлеты заняли третье место. Таким образом, результаты нынешнего турнира стали для команды шагом назад.

Командный чемпионат Европы проходил в Великобритании 22-23 июня.