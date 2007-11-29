Луческу: всегда приятно, когда везет

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции проанализировал игру с шотландским «Селтиком» и признался, что очень разочарован результатом (2:1 в пользу шотландцев).

“Я очень огорчен тем, что произошло. Не знаю, почему «Селтик» агрессивно воспринял мои слова перед матчем о том, что есть элемент удачи в игре шотландской команды. Ведь это очень хорошее качество, и всегда приятно, когда везет. Что касается самого матча, то 43 минуты мы действовали очень слаженно, и у хозяев не было возможности провести сколько-нибудь опасную атаку. Затем была ошибка наших защитников, и после забитого гола «Селтик» почувствовал себя гораздо уверенней. В конце встречи наши футболисты очень устали и вновь допустили фатальную ошибку. Подобное развитие событий было у «Селтика» в матче с «Миланом»…

По мнению Луческу, «Селтик» забивал только благодаря ошибкам «Шахтера»: “...я считаю это следствием ошибок нашей обороны. Также я думаю, что третий гол в Донецке, который судья отменил, был забит в полном соответствии с правилами”.

Пресс-служба ФК «Шахтер»