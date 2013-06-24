Украинцы выиграли общекомандный зачет на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

В последний день соревнований у мужчин были запланированы прыжки с 10-метровой платформы. Лучший результат в этом виде программы показал Александр Бондарь, шесть прыжков которого судьи оценили в 521,45 балла. Следом за ним финишировали Патрик Хаусдинг (Германия) – 514,65 балла и Виктор Минибаев (Россия) – 500,35.

У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина первенствовали Таня Каньотто и Франческа Даллапе (Италия) – 324,30 балла. Украинки Анна Письменская и Елена Федорова здесь были вторыми – 300,60. Замкнули призовую тройку Ребекка Галантри и Алишиа Благг (Великобритания) – 292,17 балла.