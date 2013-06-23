В чемпионате Украины по шахматам обострилась борьба за лидерство

Победы черными фигурами одержали Антон Коробов и Александр Моисеенко, вплотную приблизившиеся к лидеру соревнований Руслану Пономареву.

Как передает корреспондент УНИАН, Моисеенко выиграл у занимающего последнее место с одним набранным очком Валерия Неверова, а Коробов был сильнее находящегося также внизу таблицы (8-е место) Станислава Богдановича.

Остальные партии дня завершились вничью. Так сыграли Пономарев – Андрей Волокитин, Андрей Баришполец – Юрий Криворучко, Павел Эльянов – Александр Арещенко.

После восьмого тура на счету Пономарева 5,5 баллов. На полбалла от лидера отстают Криворучко, Коробов и Моисеенко – по 5 очков.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам в Киеве проходит с 15 по 26 июня.