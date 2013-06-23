Глава Газпрома: Турнир четырех - первый шаг к Объединенному чемпионату РФ и Украины

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подчеркнул, что предстоящий товарищеский турнир с участием "Зенита", "Спартака", киевского "Динамо" и "Шахтера", который стартует 27 июня, станет первым шагом на пути к Объединенному чемпионату, передает Спорт-Экспресс.

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- Мы договорились провести такой чемпионат в межсезонье между российскими и украинскими клубами, потому что интерес к подобному турниру, как и к Объединенному чемпионату, очень высок как у российских, так и у украинских клубов. Могу сказать, что это только первый шаг на пути в Объединенному чемпионату, - подчеркнул Миллер.

Как известно, футбольная общественность Украины неоднократно высказывалась против идеи объединения национальных чемпионатов.