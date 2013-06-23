Чемпион мира по футболу стал на сторону бразильских манифестантов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио, в настоящее время являющийся конгрессменом, заявил, что настоящим президентом его страны является Международная федерация футбола (ФИФА). В период с 15 по 30 июня в Бразилии проходит Кубок Конфедераций. В связи с этим жители страны устраивают массовые акции протеста.

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Победитель чемпионата мира-1994 заявил, что Бразилия потратила на подготовку к мировому первенству 2014 года в два раза больше, чем Германия в 2006-м и ЮАР - в 2010-м.

”Они издеваются за счет общественной казны, не проявляют уважения, - приводит слова Ромарио ИТАР-ТАСС. - На деньги, потраченные на подготовку к чемпионату мира 2014 года, можно было построить восемь тыс школ, или купить 39 тыс школьных автобусов, или создать 28 тыс спортивных площадок по всей стране. Средства, которые ушли на строительство стадиона ”Мане Гарринча”, можно было потратить на строительство 150 тыс новых домов для семей с низким доходом. Я говорю об этом не как футболист, не как политик, а как гражданин Бразилии. Мы потратили 1,5 млрд реалов на строительство стадиона. Он красив? Да. Практичен? Не совсем. Настоящим президентом Бразилии является ФИФА. Эта организация пришла в нашу страну, став государством внутри государства. ФИФА получит прибыль в размере четырех млрд реалов, один млрд должен пойти на налоги. Но она ничего не заплатит. Чиновники из этой организации пришли в нашу страну и устроили цирк. Они ничего не тратят, но заберут с собой все”.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии в 2014 году. Игры турнира пройдут на 12 новых стадионах. На их строительство и реконструкцию было потрачено 28 млрд реалов (12,9 млрд долларов - УНИАН).