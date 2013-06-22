После седьмого тура лидерство в чемпионате Украины по шахматам сохранил Пономарев

В Киеве завершился седьмой тур чемпионата Украины по шахматам, в рамках которого лидеры соревнований завершили свои партии вничью.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по итогам тура первое место сохранил киевлянин Руслан Пономарев, который сегодня играл черными и поделил очко с Александром Арещенко.

Также вничью завершили свои партии Александр Моисеенко и Павел Эльянов, Юрий Криворучко и Антон Коробов, Захар Ефименко и Станислав Богданович, Андрей Волокитин и Андрей Баришполец.

Единственной партией, принесшей сегодня результат стала дуэль Мартин Кравцов – Валерий Неверов, где победы добился игравший белыми Кравцов – 1:0.

Таким образом, после семи туров на счету лидера соревнований Пономарева 5 баллов. У Криворучко – 4,5. Третье место делят Моисеенко, Ефименко, Коробов и Эльянов – по 4 очка.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходит в Киеве с 15 по 26 июня.