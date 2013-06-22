Украинские прыгуны в воду выиграли бронзу на чемпионате Европы

Александр Горшковозов и Дмитрий Меженский заняли третье место на чемпионате Европы по прыжкам в воду, в дисциплине синхронные прыжки с вышки.

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинский дуэт набрал в сумме за шесть прыжков 436,86 балла.

Чемпионами Европы стали прыгуны из Германии Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн с результатом 463,20 балла, опередив на 4,44 балла серебряных призеров – россиян Виктора Минибаева и Артема Чесакова (458,76).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду продлится в немецком Ростоке до 23 июня.