Украинские прыгуны в воду выиграли бронзу на чемпионате Европы
21:41, 22 июня 2013Спорт
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Украинские прыгуны в воду выиграли бронзовую медаль чемпионата Европы.
Александр Горшковозов и Дмитрий Меженский / Фото: cska.kiev.ua
Александр Горшковозов и Дмитрий Меженский заняли третье место на чемпионате Европы по прыжкам в воду, в дисциплине синхронные прыжки с вышки.
Как сообщает официальный сайт соревнований, украинский дуэт набрал в сумме за шесть прыжков 436,86 балла.
Чемпионами Европы стали прыгуны из Германии Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн с результатом 463,20 балла, опередив на 4,44 балла серебряных призеров – россиян Виктора Минибаева и Артема Чесакова (458,76).
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по прыжкам в воду продлится в немецком Ростоке до 23 июня.
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