Уимблдон-2013: новый шанс переписать историю

Wimbledon – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире. К тому же, проходящий на самом естественном для этого вида спорта покрытии – траве. Первые игры на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета прошли в 1877 году, тогда соревнования провели только в мужском одиночном разряде. Позднее к ним добавились женские соревнования, а уже в ХХ-м веке – парные, у мужчин и женщин, и микст. Англичане, свято блюдущие традиции, лишь раз за почти полтора века позволили себе поменять место проведения соревнований. В 1922 году они были перенесены с Уорпл Роуд на Чёрч Роуд. И уже более 90 лет в конце июня сюда съезжаются лучшие игроки мира, чтобы выявить самого-самого.

Уимблдон слишком консервативен и слишком полон традиций. Но, если поедание традиционного блюда клубники со сливками – приятный ритуал для каждого, кто сюда приехал, - не важно в первый раз или в 101-й, - то есть и не слишком приятная традиция в виде сезона дождей, ежегодно обильно поливающих столицу Великобритании как раз в это самое время. И, поэтому, организаторам время от времени все же приходится отказываться от стереотипов и чопорности, становясь более современными. Условия и новую моду диктуют и спонсоры, без которых в наше время никуда, и телевидение, которое наотрез отказывается от многочасовых показов пустых трибун и корта, накрытого специальным брезентовым покрытием.

И вот уже четыре года назад на центральном корте появилась раздвижная крыша, которая в случае наступления непогоды, накроет корт в течении 10 минут. И лучшие игроки мира, а только такие удостаиваются чести проводить свои матчи перед королевской ложей, не будут томиться часами в раздевалке, ожидая милости от природы. А уже сейчас продумываются варианты о возведении крыши над вторым по значимости кортом.

Впрочем, консерватизм слишком медленно уступает место новым веяниям. Электрического освещения на кортах до сих пор нет, и матч в любой момент может прерваться из-за темноты – по решению судьи. Из-за этого нельзя предсказать расписание игр на следующий день, а финал турнира нередко проводится не в воскресенье, в конце двухнедельного марафона, а в понедельник.

И, тем не менее, Уимблдон для мирового тенниса – все, или почти все. Здесь самый большой среди всех турниров призовой фонд (в этом году – 34,4 млн. американских долларов, на 40% выше, чем в 2012-м), здесь больше всего сенсаций, так как соревнования на травяных кортах проходят только четыре недели в году и далеко не всем элитным спортсменам трава подходит по стилю игры, здесь можно играть только в белом, что придает турниру и его участникам дополнительную элегантность и ностальгию по старым добрым временам. И, разумеется, выиграть здесь мечтает каждый. От Роджера Федерера, уже выигрывавшего здесь 7 титулов, до вчерашнего юниора, который сегодня, может, впервые выйдет на корт Уимблдона во взрослом турнире.

Нынешний турнир, как и весь сезон в целом, проходит на фоне постолимпийского 2012-го. Для Уимблдона же постолимпийский сезон имеет особый смысл. Ведь именно на кортах этого клуба проходили матчи теннисного турнира лондонских Игр. И доказывать тут есть что каждому. Ведь если сам Уимблдонский турнир проходит ежегодно, то Олимпиада – раз в четыре года. А Олимпиада на кортах Уимблдона – возможно, раз в истории. И эхо лондонских Игр докатилось до нынешнего турнира очень громкое.

В решающем матче Игр-2012 в мужском одиночном разряде сошлись швейцарец Роджер Федерер, соавтор рекорда по числу побед на Уимблдонском турнире (7 раз в пригороде Лондона также побеждал американец Пит Сампрас, уже давно завершивший карьеру) и британец Энди Маррей, также входящий в элиту мирового рейтинга, но далеко не ровня Федереру по статусу и количеству титулов.

Тем не менее, для швейцарца это было бы уже не первое золото Игр (выигрывал в 2008-м в Пекине). Для Маррея многое было в новинку. И выступление в финале Олимпиады, и свои болельщики, разве только не центральный корт Уимблдона...

Он вышел на корт с огромнейшим количеством эмоций и адреналином, в то время как Федерер – с холодной расчетливой головой профессионала, который знает, что ему надо и как добиться цели. В этот раз эмоции возобладали над разумом – победил британец. Любопытно, что после этого он продолжил победную серию выигрышем первого в карьере титула "Большого Шлема" - Открытого чемпионата США. Но, в этом сезоне его карьера застопорилась. Он выиграл три второстепенных турнира, но на соревнованиях "Большого шлема" пока не показывает той игры, которая позволила ему добиться больших успехов в 2012-м. Кстати, в прошлом году у него взлет начался как раз на Уимблдоне, где он дошел до финала. Но, в отличие от Олимпиады, в финале турнира "Большого шлема" Энди не повезло – он проиграл Федереру.

Куда более прагматичным с обеих сторон, хотя и не менее эмоциональным, оказался женский финал. Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс были на тот момент явными фаворитками, их выход в финал был абсолютно прогнозируемым, а вот борьбы в решающем матче, к сожалению не получилось. То ли Шараповой не здоровилось, то ли она оказалась морально не готовой к финалу столь значимого турнира, но выиграть у американки смогла лишь один гейм, что главный матч четырехлетия в теннисном мире, конечно же, не украсило – 6:1, 6:0. Впрочем, в одном из своих последних интервью россиянка призналась, что каждая игра с Уильямс только добавляет ей уверенности. И здесь прослеживается явный намек на то, что спортсменка уже сейчас попытается взять реванш за досадное поражение в финале Игр. К тому же, свою единственную победу на Уимблдонском турнире россиянка одержала девять лет назад, 3 июля 2004 года, когда в финале была повержена... Серена Уильямс.

Впрочем, эти разборки предстоят, если только предстоят, лишь в конце двухнедельного марафона. В первые дни, вылет любого элитного теннисиста станет мега-сенсацией. И сейчас на авансцену выходят те, кому есть, что доказывать в локальном масштабе. Среди них – украинские теннисисты, которые в этом году выступят на Уимблдоне в усеченном составе. На корт выйдут Александр Долгополов и Сергей Стаховский в мужских соревнованиях, Леся Цуренко и Элина Свитоллина – в женских. Из них, причислить к элите, да и то, с большой натяжкой, можно только Долгополова. Лучший теннисист Украины на данный момент занимает 24-е место в мировом рейтинге, а организаторы Уимблдонского турнира посеяли украинца и того ниже – лишь 26-м.

Причина – крайне неубедительные выступления спортсмена именно в Уимблдоне. Игрок с его местом в рейтинге теоретически должен доходить на соревнованиях "Большого шлема" до третьего круга. И это – минимум. Украинец же за свою карьеру лишь дважды доходил до второй стадии соревнований – в 2010 и 2012 году. Это его худший результат среди всех "шлемов". На том же Открытом чемпионате Австралии, который проводится на кортах с бетонным покрытием "хард" в Мельбурне Долгополов выходил в четвертьфинал, на аналогичных соревнованиях в Нью-Йорке – в 1/8 финала (четвертый круг), а на грунтовых кортах Парижа – в 1/16 – третий круг соревнований. Сам спортсмен о причинах своих неудач в столице Великобритании предпочитает не распространяться, но, вероятно, трава – не самое лучшее покрытие корта для особенностей стиля игры киевлянина.

В 2013-м Долгополов в первом круге сыграет с Гаштао Элиашем из Португалии. Сказать, что украинцу повезло со жребием – не сказать ничего. Португальский спортсмен в принципе не известен публике, так как ни разу в карьере еще не играл в основной сетке соревнований "Большого шлема", а только в квалификационных турнирах. Матч с Долгополовым для него будет первым. Кроме того, в рейтинге их разделяют 99 мест – португалец 123-й. А значит, по идее, у Долгополова не должно быть проблем с тем, чтобы повторить свой лучший результат, выйти во второй круг соревнований. А вот дальше...

Относительно повезло со жребием и Лесе Цуренко. Она также входит в Тор-100 мирового рейтинга, и в стартовом матче будет играть с испанкой Ларой Арруабарреной-Весино. Молодая 21-летняя испанка далее второго круга турниров "Большого шлема" не проходила. В рейтинге же она 82-я, отставая от украинки на 4 позиции – 78-е место. В общем, матч равных возможностей. И все будет зависеть от того, как спортсменки совладают с нервами, все-таки Уимблдон, и травяным покрытием.

Гораздо меньше шансов у Сергея Стаховского, которому попался в соперники бразилец Рожериу Дутра-Силва и уж совсем микроскопические – у Элины Свитолиной. 83-й ракетке мира уже в первом круге в соперницы досталась находящаяся в элите Марион Бартоли - 15-й номер мирового рейтинга.

В любом случае, выход кого-либо из наших теннисистов даже в третий круг соревнований – 1/16 финала – уже будет считаться большим успехом.

К сожалению, нынешний турнир уже наглядно показал, что положение дел в украинском теннисе продолжает оставаться весьма плачевным. В квалификационных соревнованиях, которые проходят в эти дни, проиграли и лишились возможности попасть в основной турнир сразу восемь представителей страны – Александр Недовесов, Илья Марченко, Денис Молчанов, Ольга Савчук, Марина Заневская, Екатерина Козлова и сестры Людмила и Надежда Киченок.

В Украине нынче не проходят сколь-нибудь значимые теннисные турниры даже той же серии Challenger, которые еще 10-15 лет назад проводились в Киеве и Днепропетровске. Матчи сборной в Кубке Дэвиса (мужском) или Кубке Федераций (женском) зачастую не способны собрать большие залы и показать детям – будущим поколениям украинских теннисистов – к чему им надо стремиться. Ведь соперниками, в основном, становятся команды, отнюдь не входящие в элиту мирового тенниса. А если сборной страны и удается пробиться в элитный раунд международных соревнований, то оппоненты далеко не всегда привозят сильнейший состав. У игроков, привыкших к роскоши Уимблдона, Парижа, Нью-Йорка или Мельбурна не всегда хватает отваги посетить Днепропетровск или Харьков, где есть спорткомплексы, отвечающие минимальным требованиям международных организаций, и способные принять матчи командных соревнований. В Киеве таким теоретически мог бы стать Дворец спорта. Но перспектива его аренды пока не привлекает руководство Федерации тенниса Украины. Да это, по большому счету, никому и не нужно. Вот если бы все флаги в гости к нам... Ну, хотя бы женскую сборную США с сестрами Уильямс! В противном случае, уровень соперника, помноженный на интерес к теннису со стороны украинского обывателя, принесет эффект, приближенный к нулю. А значит, необходимость во Дворце спорта отпадает напрочь.

...Пока же, для подъема интереса к теннису в Украине стоит рассчитывать исключительно на успехи наших игроков на индивидуальном уровне. В международных турнирах, наподобие Уимблдона. Только так, шаг за шагом, успех за успехом, мы можем надеяться на привлечение публики. Как это происходит с баскетболом или хоккеем. И Уимблдон-2013 – очередной шанс. Прежде всего, для Александра Долгополова. Ведь не зря же он занимает 24-е место в мировом рейтинге.

Кирилл Стадниченко